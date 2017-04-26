قرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد نقل ومجازاة 42 من العاملين بمدرسة للتعليم الأساسي بمركز منيا القمح بخصم 3 أيام من راتبهم لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي واهمالهم وتقاعسهم فى عملهم وانصرافهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وإحالتهم للشئون القانونية للتحقيق معهم.

وكان المحافظ قد كلف إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بالمرور الدوري المفاجئ على المدارس للتأكد من انضباط العاملين بها وتقديم الخدمة للمواطنين على الوجه الأكمل، حيث قامت اللجنة بزيارة مدرسة “سنيطة ابو طوالة” للتعليم الأساسي بإدارة منيا القمح التعليمية، واكتشفت انصراف 41 من العاملين بها دون إذن أو عذر رسمى وعدم قيام مسئول دفتر الحضور والانصراف بتسجيل غيابهم فى الدفاتر الخاصة بذلك فتم إعداد مذكرة تفصيلية للمحافظ.

وقد قرر المحافظ نقل مسئول دفتر الحضور والانصراف ومجازاته و41 من العاملين بالخصم من رواتبهم وإحالتهم للشئون القانونية.

وفي السياق، شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بضرورة تفعيل دور المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط فى العمل وتقديم الخدمة للمواطنين على الوجه الأكمل.