السيسي عن تسليح الجيش: "المنطقة بها خلل وإذا لم نملأ الفراغ هنروح معاها"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتهاء وقت الحروب الخارجية، قائلا “لم يعد هناك حروب، لأن تكلفة الحرب هائلة”، مؤكدا أن الجيش المصرى بخير، وأن الله أنعم على مصر بالقوات المسلحة المصرية، وأفتخر أنى من الجيش لأنه هو الذى عملنى وفهمنى الكثير”.

وأوضح الرئيس السيسى فى كلمته التعقيبية باليوم الثانى لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، أن مصر تزيد من امتلاكها القدرة المسلحة بسبب الخلل الضخم الذى وقع فى المنطقة، فى ليبيا واليمن والعراق وسوريا، قائلا “هذا خلل استراتيجى وده فراغ لازم يتملى بقدرة وإلا إحنا كمان هنروح معاها”.

وتابع: “الحرب التقليدية مش موجودة والحرب الموجودة الآن حرب عقول وإعلام وإرهاب، وهناك من يفكر فى كيفية هدم مصر من جواها بأهلها ببضعة مليارات بدل من تكاليف الحرب الباهظة”.