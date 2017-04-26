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البرلمان يحيل تعديلات على قوانين العقوبات وهيئة الملكية العقارية للجان المختصة
الدكتور علي عبد العال

البرلمان يحيل تعديلات على قوانين العقوبات وهيئة الملكية العقارية للجان المختصة

الأربعاء، 26 ابريل 2017 04:38 م
وكالات

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب هشام والي و75 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب ضياء الدين داوود و75 نائبا آخرين بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية.
وأحال عبد العال كذلك –في جلسة اليوم- مشروع قانون مقدما من النائب سعداوي راغب و59 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 54 من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من النائب هاني أباظة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1986 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد فرج عامر و70 نائبا آخرين بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب خالد عبد العزيز فهمي وآخرين بشأن حظر بيع المباني التراثية في مصر إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

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