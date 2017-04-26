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السيسي: الجيش يقوم بدور تنموي موازي للدولة
السيسي في مؤتمر الشباب في الاسماعيلية ‎

السيسي: الجيش يقوم بدور تنموي موازي للدولة

الأربعاء، 26 ابريل 2017 03:53 م
كتب - أحمد فرهود

اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العادات السيئة للمصريين، وراء الأزمات الاقتصادية التي يمر بها المواطن.

وأشار السيسي، في كلمته خلال “مؤتمر الشباب”، التي تستضيفه الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إلى أن الزيادة السكانية منذ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحتى الآن مخيفة، لذلك مهما فعلت الحكومة لن يستطيع المواطن الشعور بالنجاحات.

وشدد الرئيس، على أن الحكومات السابقة، تخوفت خلال الفترة الماضية، من اتخاذ قرارات لتطبيق الإصلاح الاقتصادي.

ووجه السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، بأن القوات المسلحة تلعب دوراً هاماً للغاية في الاقتصاد، قائلاً: “أنا مشغل الجيش عندكم.. فهو يلعب دور تنموي موازي للدولة”.

واعترف الرئيس السيسي، بأن مؤسسات الدولة المختلفة، تعاني من خلل كبير.

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