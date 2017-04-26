أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، أن القطاع الزراعي غير ثابت ويتأثر بالسوق المحلية والعالمية والتغيرات المناخية، مشددا على أن تحرير سعر الصرف يساعد على الإنتاج ويشجع الفلاح على الزراعة، فالتغييرات المناخية أثرت على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وأضاف”البنا” خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه خلال عامين ستشهد زراعة القمح طفرة من حيث المساحة المزروعة ، مشيرا إلى خطة الوزارة لزيادة المساحة المخصصة لزراعة الذرة الصفراء بزراعة ما يقدر بـ 2 مليون فدان.

وتابع وزير الزراعة، أنه كان لدينا اكتفاء ذاتي فى 2006 من الدواجن لكن مرض إنفلونزا الطيور أثر سلبا علينا، مؤكدا أن الصادرات المصرية زادت بنحو 25% عن معدل العام الماضي بعد تحرير سعر الصرف.

جاء ذلك في إحدى جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب، بالإسماعيلية، الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.