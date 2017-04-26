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الأربعاء 26 ابريل 2017 03:54 مساءً
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السيسي يعد برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر
السيسي في مؤتمر الشباب في الاسماعيلية ‎

السيسي يعد برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر

الأربعاء، 26 ابريل 2017 03:54 م
وكالات

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل دخوله اليوم قاعة المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب للمشاركة في الجلسة الثانية للمؤتمر، على مصافحة مجموعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ظهرت عليهم علامات السعادة لاهتمام الرئيس بأحوالهم، حيث وعد الرئيس بتقديم الدولة لكافة أشكال الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

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