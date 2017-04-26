حدد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية مبارك عبد الرحمن مبارك عدد الصوامع والهناجر والبناكر المخصصة من قبل المديرية لتسلم القمح من المزارعين بـ 9 مواقع، مشيراً إلى أن موسم الحصاد بدأ في 15 أبريل الماضي، وحتى منتصف يوليو المقبل.

وأوضح عبد الرحمن - في تصريح اليوم الأربعاء - أن المواقع المخصصة هذا العام لتسلم القمح في 3 شركات مسوقة، هي: (الشركة العامة للصوامع، والشركة المصرية للصوامع، وشركة مطاحن الإسكندرية)، بسعات تخزينية تصل إلى 226 ألفا و600 طن قمح، مشيرا إلى عدم وجود مشكلات في التخزين، لأنها أماكن آمنة ومطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن المواقع المخصصة للتخزين، إما تابعة لشركة مطاحن الإسكندرية بسعة تخزينية تبلغ 6600 طن، والشركة العامة للصوامع بسعة تخزينية تبلغ 160 ألف طن، وصومعة مريوط، التي تتبع الشركة المصرية العامة القديمة، بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، بإجمالي 226 ألفا و600 طن، وهي السعة التخزينية للمواقع التسعة.

ونوه أن جميع المستحقات تصرف فور التسليم للمزارعين دون أي تأخير، موضحا أنه لن يكون هناك ربط للتوريد بالحيازات الزراعية، مثلما حدث العام الماضي، تيسيراً على المزارعين.