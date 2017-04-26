شارك عبد الحميد الهجان محافظ قنا في فعاليات مؤتمر يوم المرأة الرائدة لعام 2017 الذى نظمه الصندوق الاجتماعي للتنمية بقنا بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDIP بفندق بسمة بكورنيش النيل وذلك بحضور الدكتورة عزة شلبى رئيس قطاع الجندر بالأمانة العامة للصندوق الإجتماعى و خالد درويش منسق التعاون مع السفارة السويدية بالبرنامج الإنمائى ومحمود العماري مدير الصندوق بالمحافظة وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية وقيادات المجلس القومى للمرأه وممثلى الجمعيات الأهليه بالمحافظة.

أكد الهجان على أهمية دور المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل فى النهوض بالمجتمع ومشاركتها الإيجابية فى دفع عجلة التنمية مشيرا إلى أن الكفاءة أصبحت هى المعيار الرئيسى للعمل فى أى مجال سواء للمرأة أو للرجل لافتا أن ما توليه القيادة السياسية الحكيمة للمرأة المصرية من اهتمام وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة الفاعلة في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الدولة مكّن المرأة من تأدية واجباتها ومسؤولياتها تجاه مجتمعها ووطنها.

وأضاف الهجان أن إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة رسالة تؤكد إيمان القيادة السياسية فى مصر بدور فتيات ونساء مصر فى تحقيق التنمية على أرض الوطن وأردف ان المحافظة حريصة على دعم كافة أنشطة المرأة وخروجها من دور التهميش إلى دور الريادة إذ عقدت المحافظة عددًا من المؤتمرات والندوات لمناهضة العنف ضد المرأة ونشر الوعى الثقافى نحو حقوق المرأة وأهمية دورها فى عملية التنمية مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة والتى تساهم فى توفير العديد من فرص العمل وبالتالي زيادة دخل الأسرة.

كما تفقد المحافظ معرض منتجات عملاء الصندوق الإجتماعي للتنمية الذي أقيم على هامش المؤتمر والذى ضم نماذج للمنتجات الخاصة بمشروعات المرأه الرائده والممولة من الصندوق سواء للأفراد أو الجمعيات من مشغولات يدوية ومنسوجات ومفروشات واجهزة كهربائية ومنظفات.