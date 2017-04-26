أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قراراً رقم 899 لسنة 2017، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم.

وجاء في مادته الأولى أنه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم والصادر برقم 57 لسنة 2014 .

وتضمن القرار - المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء - أنه يلغي قرار وزير الداخلية رقم 13968 لسنة 1999، بشأن حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية بدون ترخيص من الجهة المختصة، كما يلغي كل حكم يخالف احكام اللائحة المرافقة