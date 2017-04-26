الخميس: ضرورة تبني أفكار الشباب وإيصال صداها إلى المسؤولين

الدبوس: وزارة الشباب تناصر الإعلام في تناول قضايا الشباب

مبارك: الملتقى يدعم الفئات الشبابية لتعبّر عن أفكاره بروح موضوعية هادفة

الشلال: اهتمامات Ooredoo تتركز في إثراء وتنمية الشباب من خلال التكنولوجيا

أكد ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ضرورة الاهتمام بقضايا الشباب من خلال أنشطة وفعاليات غير تقليدية، كي تتنافس وسائل الأعلام على القيام بدورها في تغطية الأنشطة والقضايا المتعلقة بالشباب، حيث باتت الفعاليات التقليدية هي السمة الغالبة على أنشطة الشباب، مما حذا بوسائل الإعلام إلى عدم الاهتمام بطرح قضايا الشباب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، على ضوء انطلاق فعاليات ملتقى الكويت الإعلامي للشباب الرابع، و المزمع انطلاق فعالياته في الفترة 30 أبريل – 1 مايو 2017، بمقر الكلية الاسترالية، بدولة الكويت، وبمشاركة وزارتي الشباب و الإعلام، ومجموعة من الإعلاميين والاكاديميين، و جهات القطاع الخاص.

وقال الخميس خلال تصريحاته “إن الإعلام صناعة متطورة ومتجددة، والمرحلة الحالية تتوجب الربط بين الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تماشيا مع التقدم التكنولوجي الحاصل، إضافة لضرورة تبني أفكار الشباب وإيصال صداها إلى المسؤولين وهذا هو دور الملتقى”.

وأشار الخميس “نحن كملتقى إعلامي قدمنا الكثير من أوراق العمل، من ضمنها ما تم طرحه بجامعة الدول العربية من توصيات في ملتقى الشباب بالقاهرة، بالإضافة إلى أوراق تم وضعها على مكتب وزير الإعلام الكويت واشتملت على 22 بند أهمها المزج بين التعليم و الممارسة العملية لطلاب الإعلام”.

ومن جهتها قالت مي الدبوس ممثلة عن وزارة الدولة لشؤون الشباب “إن الوزارة تدعم كل الجهات الإعلامية لاسيما ملتقى الكويت الإعلامي للشباب، مؤكدة على دور الوزارة لمناصرة الإعلام في تناول قضايا الشباب”.

وأضافت الدبوس أن وزارة الشباب تلاحق أي مبادرة شبابية لاسيما إعلامية، خاصة عندما تكون ذات خطاب ورساله تحمل كل جديد في ظل شبكة عنكبوتيه إعلامية سريعة ومتجددة، مشيرة إلى دعم حشد الشباب ومناصرته من أجل تحقيق تنمية شبابية مستدامة، من خلال الملتقيات ووسائل الإعلام المتعددة سواء كانت مكتوبه أو مسموعة أو مرئية.

وفي سياق متصل قال علي مبارك مدير إدارة تدريب الهيئات والمؤسسات بالكلية الأسترالية فرع الكويت “أننا كأكاديميين ندعم هكذا ملتقيات، خصوصا عندما ينصب الملتقى حول رؤية ورساله إعلامية شبابية، مضيفا إن المشكلة من وجهة نظري تنحصر في تشتيت دور الشباب وعدم الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في طرح قضاياهم لذلك نجد المشاركة سطحية من الإعلامين في فعاليات يطرحها الشباب تحمل هموم وقضايا تهمهم”.

ومن جانبه قال يوسف الشلال مدير التواصل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية والرعايات بشركة اوريدو للاتصالات المتنقلة “إن اهتمامات الشركة تتركز في تنمية الشباب، و ينبع هذا التوجه من رؤية الشركة في إثراء الشباب من خلال التكنولوجيا، مؤكدا على دور الشركة في دعم الملتقى للعام الثاني كشريك استراتيجي”.