أشاد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم بمشروع (تحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر المصرية)، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في 3 قرى بالمحافظة.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الأربعاء، إن المشروع يتم تنفيذه في قرى الجباب بمركز طما والسوالم وكوم بدر بمركز طهطا، ويهدف إلى إنتاج الغذاء في المنزل كمصدر لزيادة الدخل من خلال التعليم والتواصل، وبناء القدرات لتحسين الأمن الغذائي، ومنح القروض الدوارة لإنشاء مشروعات صغيرة تخدم التغذية، لافتا إلى أن لجنة من منظمة الأغذية والزراعة ” الفاو ” زارت اليوم المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروع بالقرى المختارة.

وأوضح أنه تم من خلال المشروع، تدريب عدد من الشباب على زراعة أسطح المنازل، وتنفيذ المدرسة الحقلية في 3 مدارس على مرحلتين للموسم الصيفي، والموسم الشتوي التعليمي، حيث تم تنفيذ 3 مطابخ تغذوية، وتدريب 86 فتاة داخل قري المشروع المستهدفة، وتنفيذ دورة تدريبية في التصنيع الغذائي لعدد 23 فتاة من قريتي السوالم وكوم بدر بمركز طهطا، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال المشروع، تنفيذ دورة تدريبية في التصنيع الغذائي تستهدف الجمعيات الأهلية.