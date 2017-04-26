أصدر الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، قرارا بتولى الأستاذ الدكتور حاتم ربيع ، أمانة المجلس الأعلى للثقافة، صباح اليوم الأربعاء 26 أبريل 2017، وفور صدور القرار توجه مباشرة لاستلام مهام عمله بالمجلس.

الدكتور حاتم ربيع حسن، أستاذ مساعد بكلية الآداب – جامعة عين شمس، وأمين اللجنة الثقافية العليا بالجامعات، وله العديد من الترجمات منها مسرحية ” منزل الأشباح ” لبلاوتوس، والمسرح الرومانى لبير، وديونيسوس يبحث من جديد ودراسة تقديم مسرحيتى الأخوان والحماة، فضلا عن الكتب الجامعية.

وقد نظم وأشرف على العديد من المؤتمرات والندوات والمهرجانات المحلية والإقليمية والدولية والمسرحيات وورش العمل وقد أشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية.