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أوبر تتطلع لتشغيل "التاكسي الطائر" بحلول 2020
تاكسي اوبر

أوبر تتطلع لتشغيل "التاكسي الطائر" بحلول 2020

الأربعاء، 26 ابريل 2017 03:25 م

بعدما غزت سوق سيارات الأجرة بخدمتها المتميزة لنقل الأفراد، تتطلع أوبر الآن إلى السماء لتطلق خدمة “التاكسي الطائر”.

وقال جيف هولدن رئيس المنتجات في أوبر إن الشركة تتوقع إطلاق خدمة التاكسي الطائر في دالاس فورت وورث بولاية تكساس الأميركية وفي دبي بدولة الامارات العربية بحلول العام 2020.

والتاكسي الطائر لأوبر سيكون طائرة كهربائية صغيرة تقلع وتهبط عموديا بدون أي انبعاثات وفي هدوء يمكنها من العمل في المدن.

وسيقلص التاكسي الطائر الوقت لنقل الأفراد بين مارينا في سان فرانسيسكو إلى مدينة سان خوسيه إلى 15 دقيقة فقط بدلا من أكثر من ساعتين بالسيارة بحسب تقديرات أوبر.

وقال هولدن إنه في المرحلة الأولى من العملية، يمكن للشركة أن تحصل رسوما بواقع 1.32 دولار للميل من الراكب وهو أعلى قليلا من الرسوم على المسافة المماثلة في خدمة أوبر إكس.

وفي الأجل الطويل، تتوقع أوبر أن تنخفض تكلفة استخدام التاكسي الطائر إلى أقل من تكلفة امتلاك سيارة.

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