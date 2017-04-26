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«المالية»: مصر تقترض 2 تريليون جنيه خلال 8 سنوات
الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية

«المالية»: مصر تقترض 2 تريليون جنيه خلال 8 سنوات

الأربعاء، 26 ابريل 2017 03:28 م
كتب - أحمد فرهود

كشف نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، عن أن مصر اقترضت 2 تريليون جنيه، خلال الـ8 سنوات الماضية.

وأوضح معيط، في كلمته خلال “مؤتمر الشباب”، التي تستضيفة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن الاقتراض جاء بهدف تغطية “عجز الموازنة”.

وشدد نائب وزير المالية، على ضرورة ضبط الاستهلاك في المواد الغذائية؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأعلن معيط، ارتفاع الأجور إلى 240 مليار جنيه، والمعاشات لـ196 ملياراً، والدعم إلى 333 ملياراً، خلال السنة المالية “2017 – 2018”.

وأشار محمد معيط، إلى أن الحكومة خصصت 70 مليار جنيه، لدعم رغيف الخبز، و 178 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات.

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