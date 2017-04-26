حقوق الإنسان بالنواب ترفض بيان "هيومن رايتس ووتش"الأربعاء، 26 ابريل 2017 03:31 م
وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بإجماع أعضائها على اقتراح علاء عابد رئيس اللجنة بإرسال خطاب للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بشأن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، للتأكيد على رفضهم لما جاء في تقرير هذه المنظمة لإرساله إلى الجانب الألماني لتوضيح جميع الحقائق بشأن الدور الكبير والجهود الجبارة التي تقوم بها مصر لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود.
وقال علاء عابد – في كلمة له أثناء اجتماع اللجنة- إنه آن الأوان للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم أن يتصدوا لعدم مهنية منظمة هيومن رايتس ووتش التي تجاوزت دورها كمنظمة حقوقية.
وأضاف عابد أن المنظمة باتت أداة في يد بعض الجهات الخارجية التي تمارس ضغوطها على الدولة المصرية، وهو ما يتضح في بيانها الأخير الذي أصدره مكتبها في ألمانيا على لسان متحدثها وينزل ميشاليسكي وطالب فيه البرلمان الألماني بعدم التصديق على الاتفاقية الأمنية بين الحكومة الألمانية ووزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، بزعم أن وزارة الداخلية لاتحترم حقوق الإنسان.
وتابع عابد أن المنظمة تسعى لممارسة ضغوطها لإقناع البرلمان الألماني برفض الاتفاقية المزمع مناقشتها يوم 28 أبريل الجاري.
وأكد عابد أن بيان المنظمة في هذا التوقيت بمثابة مكافأة للجماعات الإرهابية، حيث تسعى لإعطائها غطاء دوليا لجرائمها ضد الشرطة المصرية والمواطن المصري، واصفا بيان “هيومن رايتس ووتش” بـ”لمشبوه” الذي يأتي عقب فيديوهات مفبركة تزعم وجود تجاوزات لقوات إنفاذ القانون في سيناء، وهو ما يؤكد أن هذه المنظمة جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية وتنحاز لمصالح الجماعات الإرهابية ومن يمولهم ولا تنحاز أبدا لاتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان ومصلحة المواطن المصري وحقه في الحياة.
واقترح عدد من أعضاء اللجنة تشكيل وفد برلماني للقيام بزيارة لألمانيا لتوضيح الحقائق حول الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، وأنها تواجه هذه الظاهرة الخطيرة نيابة عن العالم، وانه لابد أن يقوم المجتمع الدولي بدوره بعد أن باتت ظاهرة الإرهاب الأسود تهدد الأمن والسلم الدوليين.
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