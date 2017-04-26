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تهافت "جماهيري" على تجربة سيارات جوجل ذاتية القيادة
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تهافت "جماهيري" على تجربة سيارات جوجل ذاتية القيادة

الأربعاء، 26 ابريل 2017 03:23 م

لأول مرة، ستسمح شركتا فيات كرايسلر وجوجل للجمهور باستقلال سيارات ذاتية القيادة تطورها الشركتان معا عبر شراكة توسعية.

قالت شركة وايمو، المعنية بمشروع السيارة ذاتية القيادة بغوغل، الثلاثاء إنها ستضيف 500 سيارة صغيرة من طراز كرايسلر باسيفيكا لأسطول سياراتها ذاتية القيادة.

وسوف تسمح لمئات الأشخاص في منطقة فينيكس باستقلال مثل هذه السيارات لكي تتعرف على ردود فعلهم إزاء هذه التجربة.

بإمكان سكان المنطقة التقدم على موقع وايمو الإلكتروني اعتبارا من الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقل هذه السيارات الركاب من مناطق تشاندلر وتيمبي وميسا وغيلبرت، وسوف توفر الشركة سائقين احتياطيين لهذه السيارات للتعامل مع أي طارئ.

يشار إلى أن فيات كرايسلر ووايمو دخلتا في شراكة منذ الربيع الماضي، عندما أعلنتا صناعة 100 سيارة باسيفيكا ذاتية القيادة.

وتم تسليم هذه السيارات إلى وايمو في ديسمبر / كانون أول، وتختبر الشركتان السيارة في أريزونا وكاليفورنيا وميشيغان.

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