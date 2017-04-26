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تطبيق ليبي يساعد ضعاف النطق والسمع
1-943260

تطبيق ليبي يساعد ضعاف النطق والسمع

الأربعاء، 26 ابريل 2017 03:16 م

طور شباب ليبيون في بنغازي تطبيقاً على الهواتف المحمولة، يستطيع قراءة لغة الإشارة التي يستخدمها الصم والبكم، مع ترجمتها إلى مقاطع صوتية.

وتقوم الفكرة على الاستعانة بيد إلكترونية ذات حساسية، بغرض المساعدة على التواصل مع أشخاص ذوي احتياجات خاصة.

ويقول القائمون على المشروع، إنهم يسعون إلى إيصال صوت شريحة مهمة تعاني صعوبة في التعبير عن نفسها كالبقية، فضلا عن إعطائها فرصة للتفاعل مع الناس.

ويوضحون أن الفكرة جاءتهم عندما كانوا في أحد المقاهي، ولاحظوا صعوبة في التواصل بين رواد المقاهي، من الصم والعاملين فيه.

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