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تعليق مثير من يسري فودة على تصريحات السيسي في مؤتمر الشباب!
يسري فودة

تعليق مثير من يسري فودة على تصريحات السيسي في مؤتمر الشباب!

الأربعاء، 26 ابريل 2017 03:22 م

علق الإعلامي الشهير “يسري فودة” على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول استخدام مطار الإسكندرية، خلال مؤتمر الشباب بالإسماعيلية.
وقال “فودة” في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بكل صراحة”؟، و”اعفوني من ذكرها”؟، الاتنين؟، في جملة واحدة؟!، لا إله إلا الله”.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في جلسة “آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان، وآفاق التنمية بمحرو قناة السويس”، بالمؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، بمحافظة الإسماعيلية: “أحدثكم بكل صراحة لن نستطيع استخدام مطار الإسكندرية لعدة أسباب، أعفوني من ذكرها”.

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