التخطيط لإنشاء شركة خاصة تحت ولاية هيئة التنمية الصناعيةالأربعاء، 26 ابريل 2017 03:24 م
عقد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق اليوم الأربعاء اجتماعًا مع وفد من أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، بمقر الهيئة؛ لبحث مشاكل المنطقة الصناعية وطلبات مستثمري المدينة، حيث طرح أعضاء الجمعية قضية تلقي بعض مستثمري المدينة خطابات إنذار من الهيئة بسحب الأرض وغيرها من القضايا.
وأوضح رئيس الهيئة أنه في سبيل تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية بالمناطق الصناعية عرضت الهيئة على مجلس الوزراء مشروع إنشاء شركة خاصة يسند إليها مسئولية إدارة كافة المناطق الصناعية وصيانتها وخدماتها لتدار بمنطق تنموي صناعي بعيدا عن القيود، على أن تكون هذه الإدارة بإشراف كامل من هيئة التنمية الصناعية المالكة لهذه الشركة.
وأشار عبد الرازق - خلال الاجتماع - إلى أنه في إطار سعي الدولة لتوفير الأراضي الصناعية ومحاربة ظاهرة “تسقيع” الأراضي الصناعية والمضاربة عليها، قامت الهيئة بحصر قطع الأراضي غير المتعامل عليها لأكثر من 3 سنوات منذ استلامها، وعددها حوالي 3800 قطعة، حيث تم إرسال إنذار بالسحب.
وأضاف أن أي مصنع تلقى إنذارًا بالسحب يقدم تظلمًا من خلال ملء النموذج المعد لذلك بالهيئة، مع تقديم ما يثبت الجدية وأن المصنع منتج (رخصة تشغيل) أو طلب مهل محددة لاستكمال إجراءاته.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت - حتى الآن - ما يقرب من 1760 تظلمًا، تم إلغاء ما يقرب من 310 إنذارات بالسحب بعد أن تقدموا بما يفيد إثبات الجدية، وباقي التظلمات جاري منحهم مهل لاستكمال الإجراءات وتوفيق الأوضاع.
ونبه إلى أن الهيئة تستهدف - من خلال هذا الإجراء - التضييق على تجار الأراضي الصناعية، حيث إن معيار الجدية هو التشغيل والإنتاج، مشددا على أن الهيئة ليست بصدد إغلاق أو تعطيل أي مصنع قائم ومنتج مهما كانت الظروف.
ولفت إلى أن ضوابط طروحات الأراضي الجديدة التي تقوم بها الهيئة حاليا تم التشديد فيها على معايير الجدية لضمان وصول الأراضي لمستحقيها لرجال الصناعة الحقيقيين سواء في العاشر أو غيرها من المدن الصناعية من خلال تقديم المستثمر دراسات فنية ومالية مفصلة، ليتم تخصيص الأرض مباشرة للمستثمر الجاد والذي تنطبق عليه كافة الاشتراطات، على أن يتم اللجوء إلى القرعة كخيار أخير إذا ما تقدم أكثر من مستثمر على نفس القطعة وينطبق عليهم نفس أولوية التخصيص.
وحول مشاكل الصرف الصناعي في بعض المناطق الصناعية مثل بلبيس، أكد عبد الرازق أن صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية يعمل جنبا إلى جنب مع المحافظات لتمويل استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية طبقا لقائمة أولويات ملحة للمناطق الأكثر احتياجًا لتنفيذ الأعمال من إجمالي 130 منطقة صناعية بمصر؛ نظرًا لمحدودية الاعتمادات المالية لدى الصندوق، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في مشاكل المنطقة الصناعية ببلبيس خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق القادم.
وأوضح عبد الرازق أن الهيئة على دراية تامة بكافة مشاكل مدينة العاشر من رمضان وكافة المدن الصناعية وتمتلك قائمة بالحلول من خلال تقديم منظور جديد في إدارة المناطق الصناعية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الهيئة أنه في سبيل تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية بالمناطق الصناعية عرضت الهيئة على مجلس الوزراء مشروع إنشاء شركة خاصة يسند إليها مسئولية إدارة كافة المناطق الصناعية وصيانتها وخدماتها لتدار بمنطق تنموي صناعي بعيدا عن القيود، على أن تكون هذه الإدارة بإشراف كامل من هيئة التنمية الصناعية المالكة لهذه الشركة.
وأشار إلى أنه يجرى تحديد إطار عمل لدور الشركة ومهامها في إدارة المناطق الصناعية، مبينًا أن إدارة المنطقة بشكل مركزي سيوفر حلول مجمعة للمشكلات وخدمات شاملة لإنهاء العديد من الإجراءات مثل تحقيق اشتراطات الدفاع المدني مما سيجعلها أكثر فاعلية وأقل تكلفة عن أن يتعامل كل مصنع لتطبيق هذه الاشتراطات بشكل منفرد على حدة داخل المنطقة.
-
الصحة العالمية: توفير أول لقاح في العالم ضد الملاريا بحلول 2018
كشفت منظمة الصحة العالمية أن أول لقاح ضد مرض الملاريا سيكون متاحا بحلول العام 2018، حيث سيكون قادرا على إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح البشرية. ومن المقرر أن يبدأ ...Wed, 26 Apr 2017 12:22:45 GMT
-
السيسي: إنشاء «نفق» موازي للشهيد أحمد حمدي
وأكد السيسي، في كلمته خلال “مؤتمر الشباب”، المنعقد في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، على أن مصر تمتلك فرصة كبيرة، لجذب مزيد من الاستثمارات، بمحور القناة. وفي سياق ...Wed, 26 Apr 2017 11:13:23 GMT
-
تأجيل مناقشة اقتراح تطبيق «الخدمة المدنية» على جميع العاملين
ررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، لتعديل ...Wed, 26 Apr 2017 11:45:52 GMT
-
مميش: «مجتمع عمراني» بمحيط قناة السويس
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن الشباب يمثل 60% من تعداد الشعب المصري، ومن حقهم الحصول على فرصة عمل، موضحا أن إنشاء محور تنمية قناة السويس كان ضروريا ...Wed, 26 Apr 2017 11:07:17 GMT
-
بالصور.. مقتل شرطي في إطلاق نار أمام «مترو فيصل»
من جهته، قال مصدر أمني، إن مساعد شرطة “حجاج سيد محمد”، من قوة شرطة النقل والمواصلات، أُصيب بـ3 طاقات نارية، أثناء إنهاء خدمته بالمحطة، وذهابه إلى منزله، ما أسفر عن ...Wed, 26 Apr 2017 08:41:01 GMT
-
ترامب: مجازر الأرمن إحدى أسوأ الفظائع بالقرن العشرين
أثار الرئيس الأمريكي غضب تركيا عبر انتقاده لمجازر الأرمن بأنها “إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين”، لكن دون وصفها بـ”الإبادة الجماعية”. ...Tue, 25 Apr 2017 10:13:09 GMT
-
قابيل: نجحنا فى إنعاش القطاعات التصديرية وترشيد الاستيرادTue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
رئيس الوزراء: الانتهاء من 650 ألف وحدة سكنية 30 يونيوWed, 26 Apr 2017 09:22:23 GMT
-
الأهلي يطرح مزايدة لملابس فريق الكرة «ماركة A.S.C»
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي طرح مزايدة لملابس فريق الكرة لمدة ثلاث مواسم قادمة بسبب انتهاء التعاقد الحالي مع شركة سبورتا السعودية بنهاية الموسم الجاري. واشترط ...Wed, 26 Apr 2017 09:02:55 GMT