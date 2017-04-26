أكد مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بقنا علي محمود جابر أنه تم توريد 6 آلاف و670 طنا، و339 كيلو جراما من محصول القمح في شون بنوك التنمية الزراعية والمطاحن والصوامع والهناجر بالمحافظة.

وقال جابر - في تصريح اليوم الأربعاء - إن غرفة العمليات المشكلة بمديرية التموين، لم تتلق حتى الآن أي بلاغات أو شكاوى من المزارعين، مشيرا إلى أن كافة اللجان تواصل عملها في مراقبة عمليات التوريد من خلال المواصفات التي تحددها وزارة التموين، لاستلام هذه الكميات وفحصها وتخزينها داخل الشون المخصصة.

وفى السياق قال جابر إنه تم ضخ 600 طن من بنزين “80”، و200 طن من بنزين “92”، و1000 طن من السولار، فضلا عن وصول 268 طنا من غاز الصب المخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمدينة (قفط) وطرح 21 ألفا و808 أسطوانات بوتاجاز منزلي، و560 أسطوانة بوتاجاز تجاري بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة.