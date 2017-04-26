أكد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أن لكل إصلاح فاتورة، داعياً غلى حماية الفئات المتأثرة منه.

وشدد المصيلحي، في كلمته خلال “مؤتمر الشباب”، المنعقد في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، على أن مصر أمام تحد حقيقي، ناتج عن الرغبة في الإصلاح الاقتصادي.

وكشف الوزير، عن أن مصر تستورد 55% من الأقماح، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار بالخارج، أثر داخلياً.

وأشار المصيلحي، إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير الاحتياجات الاستراتيجية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على ضبط الأسعار، بالاتفاق بين المنتجين والتجار والموزعين.

ونوه علي المصيلحي، بأن القوات المسلحة، لديها 750 منفذاً متحركاً للسلع، منتشرة في 22 محافظة.

وأعلن المصيلحي، وضع خطة، لإنتاج السلع التي تستوردها مصر، من أجل تقليل الضغط.