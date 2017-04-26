الأهلي في المجموعة الرابعة والزمالك في الثانية لدوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور الـ 16 “دور المجموعات” لبطولة دوري رابطة الأبطال الأفريقي، التي أجريت اليوم /الأربعاء/ بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع زاناكو الزامبي، القطن الكاميروني، الوداد المغربي، بينما وقع الزمالك في المجموعة الثانية مع كابسي يونايتد الزيمبابوي، أهلي طرابلس الليبي، اتحاد العاصمة الجزائري .

وجاءت القاعة كاملة كالتالي : المجموعة الأولى: فيروفيارو دو مابوتو الموزمبيقي، المريخ السوداني، الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي .

بينما ضمت المجموعة الثانية: كابس يونايتد الزيمبابوي ، أهلي طرابلس الليبي ، اتحاد العاصمة الجزائري ، الزمالك .

وضمت المجموعة الثالثة: سان جورج الإثيوبي ، فيتا كلوب الكونغولي ، الترجي التونسي ، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي .

وضمت المجموعة الرابعة: زاناكو الزامبي، القطن الكاميروني ، الوداد المغربي ، الأهلي .

وسيبدأ الزمالك مبارياته في القاهرة مع كابسي يونايتد، كما سيبدأ الأهلي مبارياته بمواجهة زاناكو بالقاهرة أيضا، وذلك أحد أيام 11 أو 12 أو 13 مايو المقبل .

وشهدت القرعة، حضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد، وحضر القرعة من جانب الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي مدير إدارة العلاقات العامة وإداري الفريق ماهر عبد العزيز، بينما حضر من جانب الزمالك المدير الإداري للفريق حمادة أنور وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي.