السيسي: جاري إنشاء منطقة صناعية في السخنةالأربعاء، 26 ابريل 2017 03:14 م
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء أنه يجري إنشاء منطقة صناعية على مساحة 200 مليون متر مربع في منطقة السخنة ، موجها بسرعة الانتهاء من تجهيز المرافق بالمنطقة الصناعية ، ومشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهد في هذا الصدد بحيث يستطيع المستثمرون البدء في أعمالهم في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب المنعقد خلال الفترة 25 إلى 27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية والتي حملت عنوان (آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس).
ووجه السيسي بسرعة الانتهاء من تجهيز مطار المليز بوسط سيناء لاستقبال الرحلات المدنية بطاقة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون راكب سنويا..مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء نفق مواز لنفق الشهيد أحمد حمدي بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الأنفاق الجديدة في قناة السويس.
وقال الرئيس : إن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في جميع أنحاء البلاد تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة للشباب..مؤكدا على أهمية إنشاء مدينة جديدة تكون امتدادا للأسكندرية على مساحة 40 مليون متر مربع.. موجها الحكومة بالبدء في الدراسات اللازمة في هذا الشأن..ومشددا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ 180 ألف وحدة سكنية تخصص للقاطنين في المناطق الخطرة وذلك في 30 يونيو 2018 .
و أفاد بأن مشروع تنمية محور قناة السويس يمثل مستقبل مصر .. قائلا : إن مصر تتوفر بها مزايا تنافسية كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات في محور قناة السويس”.. مشددا في هذا الصدد على أهمية مراعاة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وخاصة تطوير الموانئ لخدمة مشروعات التنمية..كما وجه بسرعة الانتهاء من مشروع سفن الصيد الجديدة بحيث يتم تنفيذ 50 منها على الأقل في 30 يونيو 2018.
وتحدث خلال الجلسة عدد من المسئولين منهم رئيس مجلس الوزراء ووزيرا النقل والإسكان ورئيس هيئة قناة السويس فضلاً عن عدد من الشباب حيث عرض رئيس الوزراء أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي مؤكداً أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها كانت ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار السليم.
كما تحدث وزير النقل عارضا أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل وخاصة ما يتعلق بتطوير السكة الحديد وشبكة مترو الأنفاق فضلاً عن الجهد الجاري لمد وتطوير الشبكة القومية للطرق.
وعرض وزير الإسكان جهود الدولة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي وتطوير محطات المياه والكهرباء على مستوى الجمهورية، فضلاً عن مشروعات الطرق والكباري.
وتحدث رئيس هيئة قناة السويس عن مشروع تنمية قناة السويس وتطوير الموانئ الواقعة في هذا الإقليم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقدم ثلاثة من الشباب عرضاً تحليلياً لمشروع تنمية محور قناة السويس ومقترحات لتطوير سير العمل بالمشروع ، مؤكدين أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في مسار تطور الاقتصاد المصري.
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