التقي المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة كلا من: ياسمين حسن وشيماء عبداللطيف أصحاب مشروع عربة تقديم الأطعمة بالنزهة، حيث أكد لهما، خلال اللقاء، أن المحافظة لا تتواني في تقديم المساعدة والدعم لمشروعات الشباب وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة في ظل ما يسمح به القانون وأن ما قام به حي النزهة برفض تواجدهم بالمخالفة بالشارع هو تنفيذ للقانون، ولا يوجد بالقانون ما يسمح بمثل هذه الإشغالات بالشارع، حتي لا يتسبب ذلك في إعاقة حركة المرور.

وأكد محافظ القاهرة أنه طالب الأحياء بتوفير أماكن مميزة تكون بالقرب من الحركة السكانية ولا تعوق الحركة المرورية ولا تتسبب في أي أضرار للمواطنين وسكان العقارات يتم تخصيصها لمثل هذه المشروعات كإشغال مؤقت، على أن يتقدم صاحب المشروع شخصيا للحي التابع له بالمستندات المطلوبة وأنه من أبناء القاهرة ويحمل شهادة صحية ويدير المشروع شخصيا ومزود بطفاية حريق ولا يسمح فيه بترخيص الشيشة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اختيار موقع بحي النزهة للبدء به كباكورة لهذا المشروع سيتم تجهيزه من تسوية الموقع وتسويره وتأمينه ليكون مركزا تجريبيا لتجميع مشروعات الشباب بالحي ويتم تنفيذه في أحياء أخري بعد فترة تقييمه لتحديد ايجابياته وسلبياته لتفاديها وسيتم افتتاحه خلال أسبوعين أو ثلاثة اسابيع على الأكثر.

وأثني محافظ القاتهرة على روح الفتيات وتحديهم للصعاب وعدم اعتمادهم على انتظار الوظيفة الحكومية وتشجيعهم على إدارة مشروعهم الصغير والعمل على تنميته وتكبيره ولكن من خلال القنوات الشرعية والحصول على التراخيص اللازمة.