سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/، مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين الاجانب، فيما تواصلت مبيعات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 9ر6 مليار جنيه ليصل إلى 4ر658 مليار جنيه بعد تداولات تجاوزت مليار جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 7ر0 في المائة ليغلق عند 29ر12671 نقطة، فيما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 تعاملات اليوم على مكاسب هامشية بلغت 02ر0 في المائة مسجلا 62ر586 نقطة.

وحقق مؤشر (إيجي أكس 100)، الأوسع نطاقا، مكاسب قدرها 48ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 53ر1353 نقطة.