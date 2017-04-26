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1236 سائحا من مختلف الجنسيات يزورون دهب
دهب

1236 سائحا من مختلف الجنسيات يزورون دهب

الأربعاء، 26 ابريل 2017 03:12 م

زار مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، 1236 سائحا، خلال 24 ساعة الماضية، منهم 486 سائحا أجنبيا و746 مصريا و4 سائحين عرب .

وقال رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب اللواء طارق لطفى، فى تصريح اليوم الأربعاء، إن السائحين قاموا بزيارة مناطق البلوهول والثري بول واللاجونا ، كما قاموا برحلات سفاري إلي وادي قني والطويلات بالإضافة إلي زيارة المحميات الطبيعية في ابوجالوم والبلولاجون .

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