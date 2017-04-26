شدد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على ضرورة أن تقوم الدولة بوضع آليات لمراجعة منظومة الدعم بكل أركانها لخفض عجز الموازنة العامة، مؤكدا أن نفقات منظومة الدعم ومراعا ة البعد الاجتماعي 278 مليار دولار ومن المتوقع ارتفاعها لـ330 مليار دولار.

وأشار إبراهيم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على قناة “الحياة” الفضائية اليوم الأربعاء، إلى أنه من الضروري ايصال الدعم إلى من يستحق حتى ينعكس ايجابيا على المواطن.

وأعرب عن تفاؤله من تحسن قطاع السياحة خلال الفترة القادمة بسبب رفع العديد من الدول حظر السفر إلى مصر، مطالبا من الدولة أيضا الاهتمام باركان التنمية المستدامة وهما “الزراعة والصناعة” بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لثروات مصر المعدنية لأنها قادرة على نقل مصر نقلة نوعية اقتصاديا وصناعيا.

وأشاد بخطة الحكومة بجذب استثمارات أجنبية بقيمة 9,4 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة مع بالاستثمارات خلال العامين الماضيين، مضيفا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية خلال العامين الماضيين 6,4 مليار دولار.

وقال: “على الرغم من زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية المستهدفة ولكنها مازالت أقل من الطموحات المرجوة”.