كشف المهندس هشام عبد الرسول ، الرئيس التنفيذي لشركة راية للنظم عن استراتيجية الشركة في السوقين المحلي والإقليمي في أنها ترتكز على عدة محاور أبرزها التحول الرقمي الذي بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي مثل انترنت الأشياء والبيانات الكبيرة .

وأوضح عبد الرسول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الشركة تعكف على التركيز على الحلول التي تخدم نظام الدفع الالكتروني والشمول المالي ومساعدة الأفراد والمؤسسات للتحول إلى المجتمع اللانقدي ، وتتمثل أبرز الحلول المالية المقدمة من شركة راية للنظم والموجهه في المقام الأول للقطاع المصرفي مثل حلول تحويل الفروع إلى فروع الكترونية والخدمة الذاتية وحلول الصراف الآلي وعروض الدفع الالكتروني ، مع التركيز على حلول قطاع الاتصالات المتعلقة بتقنيات الجيل الرابع ، بالإضافة إلى باقي القطاعات الاخرى المتعلقة بمراكز البيانات ، تخطيط موارد المشاريع ، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول الحوسبة السحابية بالإضافة إلى تامين الشبكات والمعلومات .

وعن استراتيجية الشركة والقطاعات المستهدفة خلال العام الحالي 2017 ، كشف عبد الرسول أن هناك تركيز كبير على عدة قطاعات أبرزها القطاع الحكومي ، القطاع المصرفي والمالي وقطاع الاتصالات ، مؤكداً أن ثقة العملاء في شركة راية لما تمتلكه من خبرات متراكمة وسمعة طيبة ، علاوة على منافستها للشركات العالمية تجعل راية للنظم في مصاف الشركات العالمية في مجال عملها ، كما تعتبر راية للنظم شريكاً لأعمال اكثر من 50 شركة عالمية ابرزهاسيسكو، مايكروسوفت ، اوراكل ، أي ام سي، اتش بي ،غيرها.

وأشار عبد الرسول إلى انخفاض الإنفاق في بعض القطاعات بسبب انخفاض قيمة العملة ،إلا أننا مازلنا متفائلين بتحقيق نتائج أفضل في العام الجاري من خلال زيادة الإنفاق من القطاعات العامة في المشروعات الضخمة بالإضافة إلى الاستثمارالمصرفي لتحقيق العديد من المبادرات بالدولة.

وأوضح أن الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات المتخصصة فى إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات للمراقبة و التحكم في البنية التحتية و مراكز البيانات، وتطويرحلول ماكينات الصراف الآلى وميكنة وتطوير فروع البنوك، كما تقوم الشركة بتوفيرالعديد من الحلول المختلفة فى مجال مثل مراك التحكم وتحديد الضوابط للأنظمة المختلفة الخاصة بفروع البنوك وتشمل جميع الحلول القائمة على اوراكل المختلفة.

وأضاف أن النجاحات التى حققتها الشركة على مستوى السوق المحلي دفعتها إلى التواجد في السوق العالمي من خلال مشروعات تقوم الشركة بتنفيذها في المملكة العربية السعودية والخليج وشرق افريقيا ، كما تقوم الشركة في الوقت الحالي بتنفيذ مشروعات عملاقة في العديد من القطاعات الواعدة داخل مصر منها : مشروع مرقابة شبكات و تطبيقات للشركة المصرية الاتصالات، تنفيذ مشروعات شبكات أساسية لشركتي فودافون واتصالات مصر ، كما تقوم بتنفيذ مشروع خاص بتأمين الشبكة الخاصة بأحد البنوك الحكومية المشهورة ، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي وحلولها ببنك مصر والأهلي ، وتنفيذ مركز بيانات ضخم لاحد البنوك الحكومية.

وأكد أن معدل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقنية المعلومات سيتجاوز 156مليار دولار خلال العام 2017،بزيادة قدرها 2.4 %عن العام 2016 ،وفقا للدراسات العالمية من مؤسسة جارتنر للأبحاث.

وأشار عبد الرسول إلى أن راية حققت نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها وزيادة عملياتها خلال العام الماضي 2016 ، حيث حققت الشركة عائدات تزيد عن 800 مليون جنيه بزيادة قدرها 218 مليون جنيه عن العام 2015 بنسبة نمو بين عامي 2015/2016 بلغت اكثر من 37% ، وقد شهدت شركة راية للنظم زيادة ملحوظة في حجم أعمالها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية حيث حققت حجم أعمال بلغ في عام 2014 حوالي 474 مليون جنيه بزيادة قدرها 74 مليون جنيه عن عام 2013 ، وبلغت نسبة النمو في عام 2014/2015 قرابة 24% وفي عام 2013/2014 بلغت النسبة 18%.

ومن جانبه، أوضح مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة ، أن نسبة الزيادة في حجم الأعمال في عام 2016 بلغت 37% مقارنة بالعام قبل الماضي 2015 وهو ما يعد انعكاساً للزيادة في حجم الموارد البشرية لشركة راية للنظم حيث تضاعف عدد العاملين بالشركة بنسبة 45% ليصل إجمالي موظفي راية للنظم 570 موظف، ويأتي هذا التوسع في عدد العاملين بالشركة في إطار حرص الشركة على تعيين أفضل الكفاءات في سوق العمل المصري وتدريب موظفيها لاكتساب أحدث الخبرات التقنية المتقدمة.