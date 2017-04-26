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سما المصري للساخرين منها: سأسحقكم تحت أقدامي.. وسأنتصر
سما المصري

سما المصري للساخرين منها: سأسحقكم تحت أقدامي.. وسأنتصر

الأربعاء، 26 ابريل 2017 04:40 م

غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الرسالة التي وجهتها الفنانة المصرية سما المصري للساخرين منها بسبب صورها التي تقوم بنشرها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب برنامجها الديني الجديد.

سما المصري، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «يهاجمونني ويسخرون مني وفي النهاية يتلهفون لرؤيتي والتقرب مني... نعم إنها طبيعة البشر.. لا التفت لهم ولا لأقوالهم انظر أمامي والى أعلى على هدفي فقط..... هدفي في السماء.... معي في سمائي فقط سمائي أنا وحدي وليس لي شريك».

وأضافت: «فليهاجم من يهاجم وليسخر من يسخر وفي النهاية لانتصر .... نعم سأنتصر وسترون.... سأسحقهم جميعا تحت أقدامي لان نعل جزمتي أنظف بكتير من عقول مدعي الشرف».

يذكر أن سما المصري أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا بسبب إعلانها عن عرض إحدى القنوات عليها تقديم برنامج ديني شرط أن تظهر بالحجاب وهو الأمر الذي أشعل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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