يقدم معهد جوته البرنامج السنوي لأسبوع الأفلام مع مجموعة جديدة من الأفلام الألمانية المعاصرة سواء الروائية أو الوثائقية بالإضافة إلى مجموعة مميزة من العروض الخاصة، وتنظم ندوات لمناقشة الأفلام في الفترة من ٢ حتى ٩ مايو في القاهرة، ومن ٢ إلى ٦ مايو في الأسكندرية.

يتضمن أسبوع أفلام جوته هذا العام مواضيع مثل الهجرة واللجوء، والثورات، والحروب، والأسرة، والمرأة في المجتمع،

وفي القائمة فيلم “٢٤ أسبوع” للمخرجة أنا زهرة براشد، تعرض فيه واحدا من أصعب القرارات التي يمكن أن يتخذها الإنسان في الحياة، وهو الإجهاض المتأخر.

ويحكي فيلم “توني إردمان”، المرشح لجائزة الأوسكار وجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان، قصة أب وابنته في ظل الحياة المعاصرة، ويتقابل ٣ أخوات في رحلة بحث عن الوطن والهوية في فيلم “منزل بلا سقف” للمخرجة الكردية الشابة سولين يوسف.

أما فيلم الافتتاح، فهو “جان دارك مصرية” للمخرجة إيمان كامل، وهو إنتاج ألماني- مصري وعمل وثائقي، يعرض لأول مرة في مصر، وهو يدمج الرقص، والسرد الشاعري، والميثولوجيا، ويعالج بجرأة قضايا المرأة المصرية في فترة ما بعد الثورة.

عروض الأفلام ستقام في المبنى الجديد بالدقي وفي مقر معهد جوته في الأسكندرية، وستعرض مجموعة من الأفلام المختارة في المنيا، وأسوان، ودمنهور والإسماعيلية.