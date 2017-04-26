غلق عدد من المنشآت الصحية الخاصة لمخالفة اشتراطات الترخيص بالمنوفيةالأربعاء، 26 ابريل 2017 02:08 م
قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط، غلق معمل البرج ببركة السبع لمخالفة لإشتراطات الترخيص حيث إن المعمل لا يوجد به سوي تجهيزات لمعمل بكتريولوجي وينقصه باقي التجهيزات والمعمل لجمع عينات فقط مما يخالف إشتراطات الترخيص.
وأوضح بيان صادر عن المحافظة - أن المحافظ وافق على غلق مركز (الرحمة سكان) للأشعة ببركة السبع ومركز (النور) للأشعة، ومركز (النور) للعلاج الطبيعي، ومركز (مكة) للتخاطب وصعوبات التعلم، ومركز (فكرة) للتخاطب بمركز ومدينة أشمون لعدم وجود التراخيص اللازمة.
ومن جانبها، قالت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتورة هناء سرور، إن لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية قامت بالمرور المفاجئ على هذه المنشآت الصحية وتبين مخالفتها لقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، موضحة أنه تم إعداد تقرير وتم عرضه على المحافظ الذي قرر غلق هذه المنشآت.
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