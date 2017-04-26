ضبط أكثر من ألف قضية مخدرات وتشكيلات عصابية خلال أسبوعالأربعاء، 26 ابريل 2017 02:06 م
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية -بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي- حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وأسفرت جهود الحملة -التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وأشرف عليها اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام- خلال أسبوع، في مجال ضبط المتهمين في قضايا المخدرات والتشكيلات العصابية، عن ضبط ألف و346 قضية مخدرات، و25 تشكيلا عصابيا، ضموا 79 متهما، ارتكبوا 154 حادث سرقة متنوعا، وفي مجال كشف غموض حوادث الجنايات الهامة، عن كشف غموض 55 حادثا (34 قتل عمد، 11 سرقة بالإكراه، خطف، 5 انتحال صفة، 4 حرائق عمد)، وضبط مرتكبيها بإجمالي 115 متهما.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها عن ضبط 40 سيارة مسروقة، وفي مجال ضبط السجناء والمراقبين الهاربين عن ضبط 40 سجينا هاربا و97 مراقبا هاربا، وفي مجال القضايا المتنوعة عن ضبط 21 ألفا و906 قضايا سرقة تيار كهربائي، و30 قضية أموال عامة متنوعة، و443 قضية أحداث متنوعة، و143 ألفا و156 مخالفة مرورية متنوعة، و20 ألفا و393 مخالفة مرافق متنوعة، و5 آلاف و141 قضية تموينية متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
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