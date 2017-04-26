صرح اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بأنه تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل مباراة فريق الكرة أمام الإنتاج الحربي بالجولة 26 من الدوري لمدة 48 ساعة.

وأضاف شيرين -في تصريح اليوم الأربعاء- أن الاتحاد حدد موعدا جديدا للمباراة لتقام مساء الأحد المقبل، بدلا من الجمعة، بناء على تعليمات الجهات الأمنية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن من قبل تأجيل المباراة، ولكن النادي الأهلي قال إنه لم يتم إخطاره رسميا بالتأجيل حتى اليوم.