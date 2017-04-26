قدمت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، ومقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلانه عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى رسالة وجهتها للرئيس بهذه المناسبة قالت النائبة هجرس: “سيادة الرئيس كخبيرة دولية في مجال الإعاقة وكعضوة بمجلس إدارة المجلسين القومي للإعاقة والقومي للمرأة وكمقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للبرلمان وقبل كل هذا كسيدة مصرية ذات إعاقة أقول لسيادتكم .. شكرا سيادة الرئيس هذا عهدنا بسيادتكم .. تضع قضية الإعاقة وحقوق أبناء هذه الشريحة على قائمة اولوياتكم وهو ما اثمر الخير الكثير لأبناء هذه الشريحة ولكل الشعب المصري.

وأوضحت النائبة، أن إعلان الرئيس لعام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة يأتي تتويج لاهتمام متواصل من سيادته بشريحة الأشخاص ذوى الإعاقة فبفضل دعم سيادته لنا حدث ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية أن مثل الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم بثمانية نواب منتخبين داخل مجلس النواب وأهدى السيد الرئيس لهم مقعدا آخر باختيار نائبا ذوى إعاقة ضمن المعينين من قبل السيد الرئيس وهو ما أثمر ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في كل القوانين التي أقرها البرلمان مؤخرا وشجعني شخصيا أن اتقدم لمجلس النواب بقانون يحمى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة المجالات ذلك القانون الذى قمت بإعداده ومعي زملاء خبراء في مجال الإعاقة على مدار سنوات طويلة وانتهيت منه في فترة تحملي أمانة المجلس القومي لشئون الإعاقة وتقدمت به لمجلس النواب فور دخولي المجلس ومن المتوقع إقراره في جلسه عامة قريبا ليخرج للنور.