أصدرت وزارة الزراعة ضوابط صارمة لمنافذ الحجرالصحي فيما يتعلق بعملية فحص متبقيات المبيدات للخضراوات والفاكهة التي يتم تصديرها للخارج .

وأوضح عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الوزارة ألزمت مفتشي الحجر الزراعي بسحب عينة لكل رسالة مصدرة، وفي حالة وجود أكثر من صنف يتم سحب عينة لكل صنف على حده لإرساله إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ، للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها بالدول المستوردة.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يرسل أصل شهادة التحليل مع مستندات الرسالة دون إجراء أي عمليات تخصيم على شهادة التحليل، ويستثنى من ذلك الرسائل المصدرة عن طريق الشحن الجوي ، بحيث تسحب عينة بواسطة مفتشي الحجر الزراعي من كل صنف بحد أقصى 15 طنا من الثلاجات ومراكز التجميع لإرسالها إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ، للتأكد من مطابقتها للحدود القصوى المسموح بها بالدول المستوردة مع إمكانية تصديرها على دفعات، وإجراء عمليات التخصيم على شهادة التحليل بواسطة مفتشي الحجر الزراعي بأقسام الصادر فى المطارات ، على ألا تتجاوز صلاحية الشهادة خمسة عشر يوما من إصدارها ، كما نوه إلى أن حجم العينات المصرح بإرسالها إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات من 3 إلى 5 كيلوجرامات لكل عينة.

وأكد الدمرداش أن المجلس سيعمل على تفعيل ضوابط ومعايير عملية تصدير للحاصلات الزراعية، حيث سيتم وضع اشـتراطات وتعريف محدد للمصدر وعدم استخـراج سجل مصدرين إلا لمن تنطبق عليهم هـذه الاشـتراطات، مثل (الحصول علي التدريب والتأهيل الكافي في المجال الذي سيتم العمل به عن طريق دورات تدريب بمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة ، وحصوله علي الشهادات ذات العلاقة بالمجال ، وجود مقر دائم للشركة ، حد أدني من العمالة مؤمن عليها) مع ضرورة إعادة دراسة المواصفات القياسية المصرية للمنتجات الزراعية وتعديلها بما يتناسب مع التطورات التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية .

كما شدد على أنه سيتم وضع اشتراطات للتصدير لهذه الأسواق للحفاظ عليها ، مثل وضع مواصفة خاصة عالية للمنتج المصدر وقصر التصدير على الشركات التي لديها مزارع ومحطات تعبئة حاصلة على شهادات الجودة العالمية مثل ( الجلوبال جاب – BRC) ، كما أن تكون مطبقة لبرنامج المكافحة المتكامل بمزارعها ، ويتوافر لدى الشركة ثلاجات ونظام للتبريد السريع (pre-cooling) ، مع تمييز الشركات الحاصلة علي شهـادات جـودة متخصصة في المجال الزراعي مثل (الجلوبال جاب – BRC ) بصرف نسبة مساندة إضافية لها ، كخطوة أولى لعدم الاعتماد مستقبلا علي شهادة الإيزو 9001 لصرف المساندة للقطاع الزراعي ، حيث إنها شهادة إدارية تمثل دورة مستندية داخل الشركة وليست شهادة فنية ، وذلك القضاء علي سوق المبيدات المصنعة دون ترخيص أو المهربة من الخارج .

وأضاف أن المجلس أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة سيقوم بجولة ترويجية لثلاث دول عربية هي ( الكويت - الإمارات - السعودية) خلال الأسبوع الأول من مايو القادم ، لتصحيح الصورة الذهنية للحاصلات الزراعية المصرية ، والتعرف على كافة المشكلات التي تعوق تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى الأسواق، وتعريف المستوردين بالطرق التي يتم استخدمها في ري المحاصيل الزراعية ، كما طالب وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر حول نشر الأخبار ،حيث أن قيام بعض الصحف بنشر أخبار تفيد بأن ري الحاصلات الزراعية باستخدام مياه الصرف أثر بشكل سلبي كبير على صادرات القطاع.

وبلغ إجمالي صادرات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في الفترة من سبتمبر إلى فبراير من الموسم 2016 /2017 للدول العربية نحو 389ر1 مليون طن بقيمة 718 مليون دولار، منها 835 ألف طن بقيمة 341 مليون دولار ، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى المملكة العربية السعودية نحو 195 ألف طن بقيمة 143 مليون دولار، وسجلت صادارت المجلس التصديري للحاصلات الزراعية للكويت نحو 103 آلاف طن بقيمة 77 مليون دولار.