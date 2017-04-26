أعلنت الصين أنها قامت بالاحتجاج لدى سول وواشنطن اعتراضا على بدء الجيش الأمريكى في نقل أجزاء من منظومة الدفاع الصاروخى الأمريكية المتقدمة “ثاد” إلى موقع نشر حدد سلفا فى أراضي كوريا الجنوبية فى خطوة أكدت سول إنها تأتى على خلفية التهديدات المتكررة من جارتها فى كوريا الشمالية بمهاجمتها بالصواريخ.

وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج مجددا، فى تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على وقف إقامة الدرع الصاروخى الذي من المرجح أن يصبح جاهزا للتشغيل بنهاية العام الحالى.

وأكد قنج موقف بلاده الثابت ضد نشر صواريخ “ثاد”، وقال إن الصين ستتخذ كافة الاجراءات التى تراها لازمة لحماية مصالحها وامنها الوطنى والحفاظ على التوازن الاستراتيجى فى المنطقة.

وحذر من أن هذا الدرع لن يسهم فى تحقيق نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية ولا حماية الاستقرار والسلام الإقليمي، بل إنه سيتسبب فى الضرر الشديد للمصالح الاستراتيجية والأمنية لدول المنطقة، بما فيها الصين، فضلا عن أنه سيخل بالتوازن الاستراتيجى الإقليمي.

واتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بزيادة التوترات فى شبه الجزيرة الكورية بدلا من السعى لتخفيفها، محذرا سول بأن ما تفعله لن يقلل من التهديدات التى تواجهها بل بالعكس سيزيد من حدتها.