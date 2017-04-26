رسالة دكتوراة عن المكان في روايات عمار علي حسنالأربعاء، 26 ابريل 2017 01:58 م
وافقت جامعة الأسكندرية على المقترح الذي تقدمت به الباحثة سارة محمد محمد إسماعيل قويسي بعنوان “المكان وأبعاده الدلالية في أعمال عمار علي حسن الروائية.. دراسة نقدية” لنيل درجة الدكتوراه في الأدب من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة، تحت إشراف الدكتور السعيد البيومي الورقي.
وتقول الباحثة في مستهل مقترحها: “تعد روايات عمار علي حسن من أهم الأعمال السردية على الساحة العربية، فهي تحتوي على تجربة لافتة تمزج بين العالم الصوفي وسحر الخيال والواقع”، موضحة أن سبب اختيارها لموضوعها هو أنه “ما زال خصبا، ويمكن أن يضيف للدرس الأدبي والنقدي على حد سواء”.
وستتبع الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، في ضوء مُعطيات النقد الثقافي، لمحاولة الكشف عن نقاط التحول في معالجة المكان الروائي، وتحليل اللغة الفنية وأدواتها، والكشف عن خصوصيتها داخل النص.
وتشمل الدراسة تسع روايات للكاتب هي “بيت السناري” و”باب رزق” و”جبل الطير” و”السلفي” و”سقوط الصمت” و”شجرة العابد” و”زهر الخريف” و”جدران المدى” و”حكاية شمردل”.
وتنطلق الدراسة من إلقاء الضوء على التجربة الروائية لعمار علي حسن، ثم شرح مفهوم المكان ودراساته في الأدب العربي الحديث، وثنائية المكان المفتوح مثل المدينة والأحياء والبحر والصحراء، والمكان المغلق مثل البيت والمقهى والسجن والمعسكر.
وتتطرق الدراسة إلى أبعاد المكان الروائي الاجتماعية والدينية والنفسية والتاريخية والجمالية، وإلى تقنيات المكان الروائي فتشرح الصورة الوصفية البصرية والسمعية واللمسية والذوقية، ثم موقع الراوي، وإشكالية العلاقة مع المكان والمنظور السردي، ووجهة النظر السينمائية مثل المونتاج والتزامن والإضاءة والمؤثرات الصوتية.
وتعد هذه هي الرسالة الجامعية السابعة التي تم تسجيلها في أدب عمار علي حسن بجامعات في مصر والجزائر وإيران، وشملت موضوعات متنوعة منها الواقعية السحرية، والخطاب الصوفي، والمكان، وجدل الذات والعالم، والبنية الفنية.
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