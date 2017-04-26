قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقبيل رأس أحد ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين بمؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيلية بعدما أقبل الشاب على الرئيس السيسي للاقتراب منه لمصافحته.

قام الشاب بتقديم نفسه قائلا: “أنا اسمي أحمد رأفت خريج جامعة المستقبل ،أعمل مصمم جرافيك، حلمي أدخل الجيش و أساعد جيش بلدي بأي طريقة لكي أشعر بالانتماء لوطني، إن شاء الله حتى أموت شهيدا فداء للوطن، مصر هي أغلى ما نملك، مرددا تحيا مصر”.

وتابع باكيا مطالبا الرئيس بتعيين مستشار من ذوي الاحتياجات الخاصة لتوصيل صوتهم.