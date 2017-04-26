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السبت ..انطلاق مؤتمر "الكتب والمكتبات ودورها فى التنمية"
كتب، كناب

السبت ..انطلاق مؤتمر "الكتب والمكتبات ودورها فى التنمية"

الأربعاء، 26 ابريل 2017 01:54 م
محيط - شيماء فؤاد

تعقد لجنة الكتاب و النشر ومقررها الأستاذ الدكتور أسامة السيد ، بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هيثم الحاج على القائم بتسيير الأعمال، مؤتمرها السنوي بعنوان ” الكتب والمكتبات والنشر ودورها فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة ” ، وذلك يومي السبت و الأحد 29و 30 أبريل ، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة .

و أشار الأستاذ شريف إسماعيل عضو لجنة الإعلام و تكنولوجيا المعلومات بالمؤتمر أن المحاور الأساسية للمؤتمر هي النشر وإتاحة المعرفة و حفظ التراث العلمى والثقافي ، و الجمعيات والاتحادات المتخصصة ودورها فى التنمية المستدامة و قطاع المكتبات ودوره فى التنمية المستدامة.

و أضافت ندا سمير عضو لجنة الإعلام و تكنولوجيا المعلومات بالمؤتمر أن البرنامج يتضمن مشاركة عدد كبير من الأكاديميين، حيث يبدأ اليوم الأول بكلمة حلمي النمنم وزير الثقافة ،  و د. هيثم الحاج على القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة و د. أسامة السيد محمود مقرر لجنة الكتاب والنشر .

وتقام الجلسة الأولى من الساعة الحادية عشر صباحاً تحت عنوان “النشر وإتاحة المعرفة” ويديرها الأستاذ الدكتور أسامة السيد ، ويشارك فيها الأستاذ الدكتور شعبان خليفة ببحث بعنوان “قطاع النشر فى مصر و دوره في التنمية” و الدكتورة أمنية صادق ببحث بعنوان “حاجة التنمية المستدامة لقواعد بيانات الحقائق المفتوحة ” .

وتعقد الجلسة الثانية فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا تحت عنوان “حفظ التراث العلمي والثقافي” كما يدير الجلسة الدكتورعادل خليفة و يشارك فيها الأستاذ الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة  الأسبق و الأستاذ الدكتور خالد عبد الفتاح

أما اليوم الثانى فاشار الأستاذ شريف إسماعيل عضو لجنة الإعلام و تكنولوجيا المعلومات بالمؤتمر انه سوف يتناول جلستين الأولي من العاشرة صباحاً تحت عنوان الجمعيات والاتحادات المتخصصة  ودورها في التنمية المستدامة و تديرها أ.د. فايقة حسن و يتحدث فيها (أ.د. محمد فتحي عبد الهادي) و أ‌.د. أماني مجاهد و د. نوال عبد الله وأ.د. خالد العامري ، و  الثانية من الثانية عشر ظهراً تحت عنوان قطاع المكتبات ودوره في تحقيق التنمية المستدامة و يديرها أ.د. شريف اللبان و يتحدث فيها أ.د. شعبان خليفة و أ.د. رؤوف هلال أ.دينا يوسف ود.  حسين البنهاوي .

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