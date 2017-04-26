"الوصفة" تقدم لكي مكرونة بالدجاج والكاري على الطريقة الإيطاليةالأربعاء، 26 ابريل 2017 01:52 م
تعد المكرونة من أشهر الأطباق العالمية والتي تشتهر خاصة في إيطاليا حيث تتنوع طرق إعداد المكرونة بكل ألوانها وأشكالها على حسب الذوق والطعم لكل شخص.
ويعد الشيف محسن عبد الفتاح من أشهر وأكبر الشيفات في فنون وأصول طبخ المكرونة، وذلك بعدما تعلم الطبخ في إيطاليا وأقام فيها لمدة 30 عام استطاع أن يتعلم أسرار المطبخ الإيطالي في تقديم المكرونة وأشكالها المختلفة ليبدع فيها ويصبح أحد أكبر الطهاة في المكرونة.
ويقدم الشيف محسن عبد الفتاح برنامجا جديدا على “الوصفة دوت كوم” وهو برنامج “كيس مكرونة” حيث يقدم الشيف محسن طريقة عمل المكرونة بأنواع مختلفة وطرق عديدة على الطريقة الإيطالية الأصلية لينقل خبرته الكبيرة إلى المتابعين ومحبي المكرونة في العالم العربي.
وقدم الشيف محسن في أحدى حلقات البرنامج طريقة عمل مكرونة بالدجاج والكاري والخضروات تتكون المقادير من:
1 كيس مكرونة اسباجيتي
2 ملعقة كاري
150 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 حبة جزر
1/2 حبة فلفل اصفر مقطع شرائح
1/2 حبة فلفل احمر مقطع شرائح
2 ملعقة كبيرة بسلة مجمدة
يتم تشويح الفراخ المتبلة بالكاري في طاسة وبعدها يتم اضافة معلقتين زيت لتسوية الخضروات كلها من الفلفل والبسلة والجزر وبعدها يتم وضع بعض الشوربة ثم يضاف إليهم الدجاج المتبل بعد تسويته ويضاف الملح والتوابل وعليهم المكرونة الاسباجتي بعد سلقها.
يتم تقليب المكونات كلها جيدا حتى تندمج فيما بينها وتقدم ساخنة.
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