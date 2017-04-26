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محكمة في جنوب أفريقيا تقضي "بعدم قانونية" الاعتماد على الطاقة النووية
محاكمة ـ محكمة‎

محكمة في جنوب أفريقيا تقضي "بعدم قانونية" الاعتماد على الطاقة النووية

الأربعاء، 26 ابريل 2017 01:52 م
أ ش أ

قضت محكمة فى جنوب إفريقيا بأن خطط الحكومة الرامية إلى زيادة اعتماد البلاد على الطاقة النووية بمساعدة روسيا وبلدان أخرى “غير قانونية”.

وذكرت شبكة “أيه بي سي” الأمريكية اليوم الأربعاء أن الجماعات غير الحكومية كانت قد أعربت عن معارضتها لخطط حكومة جنوب أفريقيا بدعوى أن الشعب لم يتم استشارته بما فيه الكفاية في هذا الشأن، وأن جنوب أفريقيا لا تستطيع تحمل المزيد من المرافق النووية.

وأعرب المعارضون عن قلقهم من أن الصفقات النووية يمكن أن تكون عرضة للكسب غير المشروع في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس جاكوب زوما دعوات للاستقالة على خلفية عدد من الفضائح، وفصل وزير المالية مؤخرا الذي كان يعتبر حصنا ضد الفساد.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا تمتلك مفاعلين نوويين يولدان حوالي 5 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء.

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