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بالصور.. حريق هائل في مستشفى بمدينة "مانشستر"
حريق هائل في مستشفى بمانشستر

بالصور.. حريق هائل في مستشفى بمدينة "مانشستر"

الأربعاء، 26 ابريل 2017 01:53 م
متابعات

اندلع حريق هائل في معهد أبحاث السرطان بمستشفى كريستي في مدينة مانشستر البريطانية.

ونوهت صحيفة “مترو” البريطانية إلى أن رجال الإطفاء وصلوا المستشفى، وأخلت السلطات المبنى.

وقالت الصحيفة إن الحريق اندلع في غرفة معدات، وأكد شهود العيان أن السطح اشتعل بأكمله.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء في مانشستر: “تلقينا بلاغًا بالحريق في تمام الساعة 10 و36 صباحًا اليوم، وتتعامل 5 سيارات إطفاء حاليًا مع الحرق”.

حريق هائل في مستشفى بمانشستر

حريق هائل في مستشفى بمانشستر

حريق هائل في مستشفى بمانشستر

حريق هائل في مستشفى بمانشستر

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