أكد السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الاسلامية بوزارة الآثار سلامة كافة المباني الأثرية بشارع المعز، بالقاهرة التاريخية وذلك بعد الحريق الذي نشب فجر اليوم في أحد المحال التجارية.

وأوضح ان المحل يقع امام العقار رقم ٨٨ وهو عقار ملكية خاصة و ليس اثراً و غير مسجل في عداد الاثار الإسلامية.

وأشار حلمى الى أن أجهزة الحماية المدنية توجهت لشارع المعز فور نشوب الحريق وتمكنت من السيطرة عليه ، مضيفاً أن مدرسة الأشرف برسباي تبعد حوالي 400 متر عن العقار الذي تعرض للحريق و انه سليم و لم يصبه اي مكروه .

وأضاف حلمى أنه جاري الآن التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق، لافتاً إلى أن هناك فريق من قطاع الآثار الإسلامية يتواجد الأن بشارع المعز لمتابعة سير العمل بالمباني الأثرية بالشارع والوقوف على آخر مستجدات التحقيقات لحظة بلحظة.