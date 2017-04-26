من هي «فتاة» مؤتمر الشباب التي أصرت على مصافحة السيسي؟!

توجهت فتاة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث للشباب، في الإسماعيلية؛ من أجل مصافحته، وحاول الأمن الشخصي منعها، إلا أنه صافحها.

وتبين بعد ذلك، أن هذه الفتاة هي النائبة دينا عبدالعزيز، نائبة مجلس النواب عن دائرة حلوان، التي اشتهرت منذ الجلسة الافتتاحية للبرلمان، بسبب صغر سنها.

يذكر أن الرئيس السيسي، قد أعلن عن انطلاق المؤتمر الوطني الثالث للشباب في الاسماعيلية، والذي تزامن مع احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء.