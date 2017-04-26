قررت المحكمة الإدارية العليا ، إحالة الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة للمفوضين، وتحديد جلسة ١٤ يونيو لنظرها.

وكان محمد مصطفى الماشطة بصفته وكيلا عن هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أقام طعن رقم 54757 لسنة 63 قضائية عليا ضد ماجدة عباس الهلباوى ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة.

وكانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، المقامة من عمر هريدى المحامى وماجدة الهلباوى، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت 30 أغسطس الماضى، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.