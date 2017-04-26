بالصور.. كوريا الشمالية تجري مناورة ضخمة بالذخيرة الحيةالأربعاء، 26 ابريل 2017 01:40 م
شهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مناورة ضخمة، أمس الثلاثاء، بالذخيرة الحية في ذكرى تأسيس القوات المسلحة لبلاده، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة على خلفية برنامج بيونجيانج الصاروخي.
وذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية نشرت عددا كبيرا من وحدات المدفعية بعيدة المدى في منطقة وونسان على الساحل الشرقي لإجراء تدريب بالذخيرة الحية،بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس جيشها.
وأظهرت صور عددا ضخما من المدفعية وهي تطلق نيرانها على جزيرة صغير قبالة الساحل، كما تضمنت المناورة رماية بصواريخ مضادة للسفن.
ويمثل تنامي التهديد النووي والصاروخي الكوري الشمالي أكبر تحد أمني على الأرجح يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأرسل ترامب حاملة الطائرات كارل فينسون لإجراء تدريبات في المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية كتحذير لكوريا الشمالية ولإبداء التضامن مع حلفاء الولايات المتحدة.
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