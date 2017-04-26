بريطاني يعثر على عملة "مزورة" بعد طرح الحكومة 300 مليون جنيه إسترليني مقاوم للتزويرالأربعاء، 26 ابريل 2017 01:50 م
قال البريطاني “روي رايت” إنه عثر على نسخة مزورة من الجنيه كانت بقية مدفوعات مشترياته من الجمعية التعاونية في “إدلستون بسوري”، وذلك بعد أقل من شهر على طرح الحكومة البريطانية لنحو 300 مليون قطعة معدنية من فئة الجنيه الإسترليني الذي وصفته بأنه مقاوم للتزوير .
ونقلت صحيفة “دايلي ميل” عن رايت قوله إنه لاحظ الجنيه المزور بسهولة لأن حجمه مختلف عن الأصلي، وأثقل في الوزن، كما أن رأس الملكة المحفور على واجهته يتدلى إلى أسفل ناحية الشمال، إضافة إلى عدم دقة الرسومات الموشّى بها تاج الملكة التي تبدو بارزة وصريحة في النسخة الأصلية.
وقال: “قارنت الجنيه المزيف بـ 3 نماذج أخرى من العملة الجديدة التي كانت براقة على نحو واضح إلى جانبه، إضافة إلى وزنها الأخف، كما أن سماكتها مختلفة، والكتابة والنقوش على جانبيها واضحة على نحو لا تخطئه العين”. وعرضت الصحيفة لمقارنة بين الجنيهين المزيف إلى جانب الأصلي فبدت معالم الأول باهتة وهي رموز إنجلترا (الوردة) واسكتلندا (الشوك) ومقاطعة ويلز (الكرات) وايرلندا الشمالية (ورق البرسيم).
وأضاف ، “إذا عثرت على واحدة مزورة فهذا يعني أن هناك غيرها، وهذا مدعاة للقلق”. ولفت رايت الانتباه إلى عدم توفر ماكينات ATM التي قالت الحكومة إنها ستكون مهيّأة للتعامل مع العملات الجديدة، خاصة مع تحديد 15 أكتوبر المقبل موعدًا لإيقاف استخدام العملة القديمة.
كانت وزارة المالية البريطانية أعلنت قبل أيام عن نيتها استكمال طرح الـ 1.5 مليار قطعة من فئة “الجنيه الإسترليني” قبل نهاية العام الجاري، معيدة التأكيد أنه العملة الأكثر أمانًا في العالم ويصعب تزويرها كونها العملة النقدية الوحيدة غير المستديرة بل لها 12 ضلعًا بفضل تصميمها ثلاثي الأبعاد.
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