نفى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عثمان الخشت، رصد أي حالات تسريب لامتحانات الجامعة خلال العام الماضي، مؤكدا أن مجلس الجامعة في اجتماعه الماضي قرر اتخاذ اجراءات احترازية اضافية لمنع أي حالات تسريب.

وأعلن الخشت من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الأربعاء، أن من أهم الإجراءات التي ستتخذ هذا العام هو طباعة أوراق الامتحان في نفس يوم الاختبار بواسطة أستاذ المادة أو طباعة الامتحانات للإعداد الكبيرة بواسطة لجنة مشكلة من الجامعة، وعدم ارسال أو تداول نماذج الامتحان عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي وعدم كتابته بأي جهاز موصل بالأنترنت.

وأشار إلى جامعة القاهرة ستقوم بتغيير أنظمة إلى “الامتحانات الموضوعية” لقياس قدرة الطالب على التفسير والتحليل النقدي، رافضا أنظمة الامتحانات القائمة على الحفظ والتلقين.

وأوضح أن عقوبة “غش الامتحانات” قد تصل إلى فصل دراسيا نهائيا، مؤكدا أن حالات الغش انخفضت من 4500 حالة إلى 600 حالة العام الماضي نتيجة العقوبات الرادعة.

وأضاف أنه قد تم تشكيل لجنة ثلاثية علمية في كل تخصص لمراجعة مواد ومناهج الاستاذة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الأكاديمية.