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بسبب صورة على تيشرت نجله.. الجمهور يهاجم عمرو دياب
عمرو دياب

بسبب صورة على تيشرت نجله.. الجمهور يهاجم عمرو دياب

الأربعاء، 26 ابريل 2017 01:46 م

من جديد، شن جمهور الفنان عمرو دياب، هجومًا حادًا عليه بسبب صورة نجله “عبدالله” الفاضحة، والتي قام بنشرها عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وظهر عبدالله عمرو دياب، وهو يرتدي “تيشرت” أبيض يحمل صورا فاضحة وذلك أثناء تواجده خارج مصر، متسائلين عن رد فعل والده عن هذه الصورة.

وليست هذه أول صورة تعرض عبدالله لانتقادات من قبل جمهور والده حيث نشر صور سابقة لفتاة وهو يحملها على ظهره مما عرضه للإنتقادات أيضًا.

نجل عمرو دياب

نجل عمرو دياب

عمرو دياب ونجله

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