 Moheet on google
الأربعاء 26 ابريل 2017 12:09 مساءً
روابط سريعة
إسرائيل تحصل على حقوق بث نهائيات مونديال السلة بمصر
كرة السلة

إسرائيل تحصل على حقوق بث نهائيات مونديال السلة بمصر

الأربعاء، 26 ابريل 2017 12:09 م
متابعات

تلقى الاتحاد المصرى لكرة السلة خطابا من نظيره الدولى، يخطره بحصول إسرائيل على حقوق بث بطولة كأس العالم للشباب، المقرر إقامته بمصر فى الفترة من 1 إلى 9 يوليو المقبل بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقوم الدول التى ترغب فى بث البطولة بمخاطبة الجانب الإسرائيلى، خاصة أنها حصلت عليها وفقا لخطاب الاتحاد الدولى.

من جانبه أكد مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، أن الخطاب الذى وصل من الاتحاد الدولى، وصل إلى كل الدول، وليس مصر فقط، خاصة أن إسرائيل لم تحصل على حقوق بث المونديال فقط، ولكن بعض البطولات الدولة ومنها مباريات من نهائيات المونديال.

أضاف أبو فريخة أن الجانب المصرى لن يتأثر بهذا القرار قائلا “ملناش دعوة”، لأنها قناة مثل أى قناة تحصل على حقوق بث البطولات، وتكون غير مختصة بالبث داخل مصر بل فى الدول الأخرى.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3