تلقى الاتحاد المصرى لكرة السلة خطابا من نظيره الدولى، يخطره بحصول إسرائيل على حقوق بث بطولة كأس العالم للشباب، المقرر إقامته بمصر فى الفترة من 1 إلى 9 يوليو المقبل بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقوم الدول التى ترغب فى بث البطولة بمخاطبة الجانب الإسرائيلى، خاصة أنها حصلت عليها وفقا لخطاب الاتحاد الدولى.

من جانبه أكد مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، أن الخطاب الذى وصل من الاتحاد الدولى، وصل إلى كل الدول، وليس مصر فقط، خاصة أن إسرائيل لم تحصل على حقوق بث المونديال فقط، ولكن بعض البطولات الدولة ومنها مباريات من نهائيات المونديال.

أضاف أبو فريخة أن الجانب المصرى لن يتأثر بهذا القرار قائلا “ملناش دعوة”، لأنها قناة مثل أى قناة تحصل على حقوق بث البطولات، وتكون غير مختصة بالبث داخل مصر بل فى الدول الأخرى.